Sortie de résidence, spectacle Brandonnet

Informations pratiques

Brandonnet

Sortie de résidence, spectacle

La Garrigue Brandonnet Aveyron

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-08-15

fin : 2026-08-15

Date(s) :

2026-08-15

Avec Talyha Antonio, Vincent Chanoine, Fanny Noël, Lise Vermot et Filipa Carloto

18 h 30 Sortie de résidence

TALYHA ANTONIO, artiste plasticienne, mécanique des fluides, installation (Ornans 25)

Capturer un mouvement qui se fige, l’abstraction de formes aqueuses des coulées d’encre de formes organiques en expansion, pour illustrer un corps vivant qui s’échappe, qui s’étale, qui ne peut être contenu. Mécanique des fluides est un monde imaginaire fluide, au nom rationnel et scientifique, qui laisse les peintures s’exprimer d’elles-mêmes et être libres dans leurs interprétations. Un espace de déambulation dans une sphère abstraite aquatique qui devient une expérience immersive et sensible. Elle amène à se perdre dans le détail de chacune des œuvres, à déceler un mouvement, des éléments, des reliefs, des formes plus objectives, en laissant son imagination s’évader. L’installation Mécanique des fluides invite à observer les écoulements de fluides, les liquides en mouvement et la conjonction entre différentes substances aqueuses.

VINCENT CHANOINE, dessinateur, exposition (Dieppe 76)

L’objectif de ma participation à cette résidence est de m’ouvrir vers d’autres artistes, afin de changer mes habitudes solitaires et de mieux m’intégrer dans le monde de l’Art.

Mon art s’inscrit dans une démarche d’exploration intérieure. Chaque œuvre fait partie d’un même univers que je construis et fait évoluer au fur et à mesure, afin d’en dépeindre une fresque. Il y a une histoire, des enjeux, des récurrences, mais je laisse libre cours à son interprétation — c’est pourquoi mes œuvres n’ont pas de titre.

FANNY NOËL, plasticienne, dégénérescences, installation (Najac 12)

La fasciation est une anomalie de croissance au cours de laquelle la plante va démultiplier et déformer certaines parties de façon extraordinaire. Le cas de la fasciation des cucurbitacées, pourtant issues d’une agriculture à petite échelle, biologique, en circuit-court, et de variétés anciennes, me réinterroge sur les paradoxes de nos états d’exploitation. Les plantes mutent et se déforment par épuisement, qu’en est-il de

l’humain ? Qu’est-ce que ces plantes nous disent de nos (dys-) fonctionnements ? Lors de la résidence, j’approfondirai la thématique des mutations, en prenant comme point de départ les incroyables qualités graphiques des végétaux en fasciation. Leur aspect visuel, entre répulsion et fascination démontre à la fois une incroyable résilience et une sorte de folie destructrice. J’explorerai ce sujet d’abord par le dessin, en croisant les médiums et les supports, y alliant sculpture et objets trouvés, pour imaginer des espaces oniriques dédiés à la réflexion et à la rêverie.

20 h restauration

21 h 30 sortie de résidence

LISE VERMOT, danseuse, FILIPA CARLOTO actrice, danseuse, artiste plasticienne, tonnerre, performance (Bruxelles BE)

Tonnerre. C’est le premier mot qui m’est venu à l’esprit lorsque j’ai rêvé d’une résidence avec Filipa. Nous ne nous sommes jamais croisées sur scène, mais nous avons déjà fortement croisé nos histoires et nos désirs de partager nos imaginaires. Mais c’est quoi le tonnerre ? Un bruit très fort qui gronde et éclate dans un claquement sec ou un roulement plus ou moins sourd. Dans de nombreuses cultures, il symbolise la puissance divine, la destruction, la colère, mais aussi la fertilité et la création, car il est suivi de l’orage et de la pluie qui nourrissent la terre. Dans la plupart des mythologies et des religions, le tonnerre sert à décrire le son du battement du cœur ou de la voix d’une divinité. Il est également associé à la rapidité, à la transformation, à la protection, à la force, ou à la libération d’un trop plein d’émotions. Nos outils et notre curiosité sont la base de notre recherche la voix chantée, la voix comme source de paysage et de transformation ; les langages ; le corps dansé, transformé et énergétique qui raconte ; les scénarios, l’écriture, les mondes imaginaires et invisibles ; les pratiques d’improvisation, de composition instantanée et de performance, le son. .

La Garrigue Brandonnet 12350 Aveyron Occitanie +33 5 65 65 86 15 cielarumeur.aveyron@gmail.com

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English :

With Talyha Antonio, Vincent Chanoine, Fanny Noël, Lise Vermot and Filipa Carloto

L’événement Sortie de résidence, spectacle Brandonnet a été mis à jour le 2026-07-31 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)