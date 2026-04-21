Faux-la-Montagne

Sortie découverte aux Rochers de Clamouzat

Faux-la-Montagne Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-24 14:00:00

fin : 2026-05-24

Date(s) :

2026-05-24

Le site classé des Rochers de Clamouzat est connu pour sa grande dalle de granite en dos de

baleine. Le Conservatoire d’espaces naturels de Nouvelle-Aquitiane y intervient depuis 20 ans.

Venez découvrir les milieux naturels et les actions et travaux menés pour la préservation du site.

Inscription obligatoire .

Faux-la-Montagne 23340 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 7 83 23 96 34 a.foucout@cen-na.org

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Sortie découverte aux Rochers de Clamouzat

L’événement Sortie découverte aux Rochers de Clamouzat Faux-la-Montagne a été mis à jour le 2026-04-21 par Creuse Tourisme