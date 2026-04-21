Sortie découverte aux Rochers de Clamouzat Faux-la-Montagne
Sortie découverte aux Rochers de Clamouzat Faux-la-Montagne dimanche 24 mai 2026.
Faux-la-Montagne
Sortie découverte aux Rochers de Clamouzat
Faux-la-Montagne Creuse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-24 14:00:00
fin : 2026-05-24
Date(s) :
2026-05-24
Le site classé des Rochers de Clamouzat est connu pour sa grande dalle de granite en dos de
baleine. Le Conservatoire d’espaces naturels de Nouvelle-Aquitiane y intervient depuis 20 ans.
Venez découvrir les milieux naturels et les actions et travaux menés pour la préservation du site.
Inscription obligatoire .
Faux-la-Montagne 23340 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 7 83 23 96 34 a.foucout@cen-na.org
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English : Sortie découverte aux Rochers de Clamouzat
L’événement Sortie découverte aux Rochers de Clamouzat Faux-la-Montagne a été mis à jour le 2026-04-21 par Creuse Tourisme