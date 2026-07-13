Informations pratiques

Artannes-sur-Indre

Sortie découverte de la nature avec le CPIE

3 Avenue de la Vallée du Lys Artannes-sur-Indre Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-13 10:00:00

fin : 2026-07-13 12:00:00

Date(s) :

2026-07-13

Accompagnés du CPIE Touraine-Val de Loire, partez à la recherche de la faune et de la flore locales dans le cadre de l’Atlas de la Biodiversité Communale.

Le lundi 13 juillet 2026 de 10h à 12h. Rendez-vous devant la mairie d’Artannes-sur-Indre.

Le défi observer et identifier 100 espèces

Accompagnés du CPIE Touraine-Val de Loire, partez à la recherche de la faune et de la flore locales dans le cadre de l’Atlas de la Biodiversité Communale.

Le lundi 13 juillet 2026 de 10h à 12h. Rendez-vous devant la mairie d’Artannes-sur-Indre.

Le défi observer et identifier 100 espèces plantes sauvages, papillons, oiseaux, amphibiens, insectes et bien d’autres trésors de la nature…

Sortie gratuite et ouverte à tous, petits et grands, curieux de nature ou passionnés de biodiversité.

Informations et inscriptions :

d.carcaillon@mairie.artannes.fr

02 47 65 70 71 .

3 Avenue de la Vallée du Lys Artannes-sur-Indre 37260 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 65 70 71 d.carcaillon@mairie.artannes.fr

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English :

Join the CPIE Touraine-Val de Loire on a journey to discover the local flora and fauna as part of the Municipal Biodiversity Atlas.

Monday, July 13, 2026, from 10 a.m. to 12 p.m. Meet in front of the Artannes-sur-Indre town hall.

The challenge: observe and identify 100 species

L’événement Sortie découverte de la nature avec le CPIE Artannes-sur-Indre a été mis à jour le 2026-06-30 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme