Sortie découverte des plantes sauvages comestibles ou médicinales Camping Croas an Ter (matin) Clohars-Carnoët

Informations pratiques

Clohars-Carnoët

Sortie découverte des plantes sauvages comestibles ou médicinales

Camping Croas an Ter (matin) 4 Lieu-dit Quelvez Clohars-Carnoët Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-27 10:30:00

fin : 2026-08-27 12:30:00

Date(s) :

2026-08-27

Aventures végétales vous propose une sortie découverte des plantes sauvages comestibles et médicinales au Pouldu. Au départ du Camping de Croas an Ter le matin à 10h30 et de l’Office de tourisme du Pouldu l’après-midi à 14h. .

Camping Croas an Ter (matin) 4 Lieu-dit Quelvez Clohars-Carnoët 29360 Finistère Bretagne +33 6 03 38 41 86

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English :

L’événement Sortie découverte des plantes sauvages comestibles ou médicinales Clohars-Carnoët a été mis à jour le 2026-07-23 par OT QUIMPERLE LES RIAS