Dolus-d’Oléron

Sortie découverte des plantes sauvages de l’île d’Oléron

Dolus-d’Oléron Charente-Maritime

Tarif : 15 – 15 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-08 09:00:00

fin : 2026-09-24 12:30:00

Date(s) :

2026-09-08 2026-09-24

Venez découvrir les plantes sauvages comestibles, médicinales ( et pas que !) de l’île d’Oléron !

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Dolus-d’Oléron 17550 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 70 34 26 34 permacultureoleron@gmail.com

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English : Wild Plant Discovery Tour on the Île d’Oléron

Come and discover the edible and medicinal (and not only!) wild plants of the Ile d?Oléron!

L’événement Sortie découverte des plantes sauvages de l’île d’Oléron Dolus-d’Oléron a été mis à jour le 2026-06-25 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes