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Sortie découverte des plantes sauvages de l’île d’Oléron Dolus-d’Oléron

Sortie découverte des plantes sauvages de l’île d’Oléron Dolus-d’Oléron mardi 8 septembre 2026.

Ville
17550 Dolus-d'Oléron
Département
Charente-Maritime
Début
mardi 8 septembre 2026
Fin
mardi 8 septembre 2026
Heure de début
09:00:00
Tarif
15 15

Dolus-d’Oléron

Sortie découverte des plantes sauvages de l’île d’Oléron

Dolus-d’Oléron Charente-Maritime

Tarif : 15 – 15 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-08 09:00:00
fin : 2026-09-24 12:30:00

Date(s) :
2026-09-08 2026-09-24

Venez découvrir les plantes sauvages comestibles, médicinales ( et pas que !) de l’île d’Oléron !
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Dolus-d’Oléron 17550 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 70 34 26 34  permacultureoleron@gmail.com

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English : Wild Plant Discovery Tour on the Île d’Oléron

Come and discover the edible and medicinal (and not only!) wild plants of the Ile d?Oléron!

L’événement Sortie découverte des plantes sauvages de l’île d’Oléron Dolus-d’Oléron a été mis à jour le 2026-06-25 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes

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