Sortie découverte des plantes sauvages de l’île d’Oléron Dolus-d’Oléron
Sortie découverte des plantes sauvages de l’île d’Oléron Dolus-d’Oléron mardi 8 septembre 2026.
Dolus-d’Oléron
Sortie découverte des plantes sauvages de l’île d’Oléron
Dolus-d’Oléron Charente-Maritime
Tarif : 15 – 15 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-08 09:00:00
fin : 2026-09-24 12:30:00
Date(s) :
2026-09-08 2026-09-24
Venez découvrir les plantes sauvages comestibles, médicinales ( et pas que !) de l’île d’Oléron !
.
Dolus-d’Oléron 17550 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 70 34 26 34 permacultureoleron@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Wild Plant Discovery Tour on the Île d’Oléron
Come and discover the edible and medicinal (and not only!) wild plants of the Ile d?Oléron!
L’événement Sortie découverte des plantes sauvages de l’île d’Oléron Dolus-d’Oléron a été mis à jour le 2026-06-25 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes
À voir aussi à Dolus-d'Oléron (Charente-Maritime)
- Rencontre avec le poney au McDonald’s Route de L’Écuissière Dolus-d’Oléron 30 juin 2026
- Animations été La Colo tiers-lieux La Colo & Co Dolus-d’Oléron 1 juillet 2026
- Marché du matin en musique Dolus-d’Oléron 1 juillet 2026
- Spectacle de magie La Colo&Co La Colo&Co Dolus-d’Oléron 1 juillet 2026
- Soirée La Boum La Colo&Co La Colo&Co Dolus-d’Oléron 2 juillet 2026