Sortie Découverte et observations des vautours du Verdon Le Petit Plan Aiguines

Aiguines

Sortie Découverte et observations des vautours du Verdon

Le Petit Plan Ferme des Cavaliers Aiguines Var

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-20 14:30:00

fin : 2026-05-20 17:30:00

Date(s) :

2026-05-20

Sur le GR99 vers les fameux tunnels du Fayet, partez en compagnie découvrir et observer la faune sauvage du Verdon avec un guide spécialisé

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Le Petit Plan Ferme des Cavaliers Aiguines 83630 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 94 70 21 64 tourisme@cclgv.fr

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English : Field Trip: Discovering and Observing the Vultures of the Verdon

On the GR99 trail toward the famous Fayet Tunnels, join us to explore and observe the wildlife of the Verdon with a specialized guide

L’événement Sortie Découverte et observations des vautours du Verdon Aiguines a été mis à jour le 2026-04-14 par Office de Tourisme Intercommunal Lacs et Gorges du Verdon