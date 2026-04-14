Sortie Découverte et observations des vautours du Verdon Le Petit Plan Aiguines
Sortie Découverte et observations des vautours du Verdon Le Petit Plan Aiguines mercredi 20 mai 2026.
Aiguines
Sortie Découverte et observations des vautours du Verdon
Le Petit Plan Ferme des Cavaliers Aiguines Var
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-20 14:30:00
fin : 2026-05-20 17:30:00
Date(s) :
2026-05-20
Sur le GR99 vers les fameux tunnels du Fayet, partez en compagnie découvrir et observer la faune sauvage du Verdon avec un guide spécialisé
.
Le Petit Plan Ferme des Cavaliers Aiguines 83630 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 94 70 21 64 tourisme@cclgv.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Field Trip: Discovering and Observing the Vultures of the Verdon
On the GR99 trail toward the famous Fayet Tunnels, join us to explore and observe the wildlife of the Verdon with a specialized guide
L’événement Sortie Découverte et observations des vautours du Verdon Aiguines a été mis à jour le 2026-04-14 par Office de Tourisme Intercommunal Lacs et Gorges du Verdon
À voir aussi à Aiguines (Var)
- Circuit découverte « Entre nature et patrimoine » Aiguines Var 1 mai 2026
- Les Gorges du Verdon rive gauche (la Corniche Sublime) Aiguines Var 1 mai 2026
- Circuit découverte d’Aiguines Aiguines Var 1 mai 2026
- Circuit des Gorges du Verdon Aiguines Var 1 mai 2026
- Route des musées du Haut-Var Aiguines Var 1 mai 2026