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Var Verdon Trail Canyon Pré communal Aiguines

Var Verdon Trail Canyon Pré communal Aiguines samedi 6 juin 2026.

Lieu : Pré communal

Adresse : Centre du village

Ville : 83630 Aiguines

Département : Var

Début : 2026-06-06T

Fin : 2026-06-06T

Tarif :

Aiguines

Var Verdon Trail Canyon

Pré communal Centre du village Aiguines Var

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06
fin : 2026-06-06

Date(s) :
2026-06-06

Trail annuel organisé par Aeria au cœur des Gorges du Verdon.
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Pré communal Centre du village Aiguines 83630 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur   association.aeria@wanadoo.fr

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English : Var Verdon Trail Canyon

Annaul trail organized by Aeria in the heart of the Verdon Gorges.

L’événement Var Verdon Trail Canyon Aiguines a été mis à jour le 2025-10-10 par Office de Tourisme Intercommunal Lacs et Gorges du Verdon

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