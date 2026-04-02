Var Verdon Trail Canyon Pré communal Aiguines
Var Verdon Trail Canyon Pré communal Aiguines samedi 6 juin 2026.
Aiguines
Var Verdon Trail Canyon
Pré communal Centre du village Aiguines Var
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06
fin : 2026-06-06
Date(s) :
2026-06-06
Trail annuel organisé par Aeria au cœur des Gorges du Verdon.
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Pré communal Centre du village Aiguines 83630 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur association.aeria@wanadoo.fr
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English : Var Verdon Trail Canyon
Annaul trail organized by Aeria in the heart of the Verdon Gorges.
L’événement Var Verdon Trail Canyon Aiguines a été mis à jour le 2025-10-10 par Office de Tourisme Intercommunal Lacs et Gorges du Verdon
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