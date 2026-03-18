Sortie découverte Marais des Hauts Buttés Parking de l’église de Saint Antoine de Padoue Monthermé

Sortie découverte Marais des Hauts Buttés

Parking de l’église de Saint Antoine de Padoue Les hauts Buttés Monthermé Ardennes

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13

fin : 2026-06-13

Date(s) :

2026-06-13

Samedi 13 juin 09h/12h MontherméComment la nature s’adapte-t-elle au changement climatique ? Au cours de cette après-midi de découverte, partez à l’exploration d’une tourbière remarquable et observez les évolutions en cours sur ces milieux naturels fragiles.Une sortie accessible à tous pour mieux comprendre les impacts du climat sur les écosystèmes, échanger, observer et porter un nouveau regard sur la capacité de la nature à évoluer… et sur l’importance de la préserver. Infos sur le rendez-vous Date Samedi 13 juinHoraires 09h à 12hLieu Le lieu du rendez-vous sera indiqué lors de la réservation.Prévoir chaussures (bottes) et vêtements adaptés.GratuitRéservation obligatoire auprès du Parc au 03 24 42 90 57

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Parking de l’église de Saint Antoine de Padoue Les hauts Buttés Monthermé 08800 Ardennes Grand Est +33 3 24 42 90 57

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English :

Saturday June 13 09h/12h MontherméHow is nature adapting to climate change? During this afternoon of discovery, explore a remarkable peat bog and observe the changes taking place in these fragile natural environments. An outing accessible to all to better understand the impact of climate on ecosystems, exchange ideas, observe and take a new look at nature?s capacity to evolve? and the importance of preserving it. Meeting details Date: Saturday June 13Schedule: 09:00 to 12:00Location: The meeting place will be indicated on reservation.shoes (boots) and suitable clothing are essential.Free of chargeMandatory reservation with the Park on 03 24 42 90 57

L’événement Sortie découverte Marais des Hauts Buttés Monthermé a été mis à jour le 2026-03-14 par Ardennes Tourisme