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Sortie decouvertes des Plantes sauvages Place des ormeaux La Chapelle-de-Brain

Sortie decouvertes des Plantes sauvages Place des ormeaux La Chapelle-de-Brain samedi 16 mai 2026.

Lieu : Place des ormeaux

Adresse : Lieu-dit Brain-sur-Vilaine

Ville : 35660 La Chapelle-de-Brain

Département : Ille-et-Vilaine

Début : samedi 16 mai 2026

Fin : samedi 16 mai 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif :

La Chapelle-de-Brain

Sortie decouvertes des Plantes sauvages

Place des ormeaux Lieu-dit Brain-sur-Vilaine La Chapelle-de-Brain Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-16 14:00:00
fin : 2026-05-16 16:30:00

Date(s) :
2026-05-16

Sensibilisation à la botanique, aux plantes bio indicatrices, à l’herboristerie…
Sur réservation (petit groupe)   .

Place des ormeaux Lieu-dit Brain-sur-Vilaine La Chapelle-de-Brain 35660 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 83 06 08 28 

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English :

L’événement Sortie decouvertes des Plantes sauvages La Chapelle-de-Brain a été mis à jour le 2026-05-08 par OT PAYS DE REDON

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