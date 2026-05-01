Sortie decouvertes des Plantes sauvages Place des ormeaux La Chapelle-de-Brain
Sortie decouvertes des Plantes sauvages Place des ormeaux La Chapelle-de-Brain samedi 16 mai 2026.
La Chapelle-de-Brain
Sortie decouvertes des Plantes sauvages
Place des ormeaux Lieu-dit Brain-sur-Vilaine La Chapelle-de-Brain Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-16 14:00:00
fin : 2026-05-16 16:30:00
Date(s) :
2026-05-16
Sensibilisation à la botanique, aux plantes bio indicatrices, à l’herboristerie…
Sur réservation (petit groupe) .
Place des ormeaux Lieu-dit Brain-sur-Vilaine La Chapelle-de-Brain 35660 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 83 06 08 28
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English :
L’événement Sortie decouvertes des Plantes sauvages La Chapelle-de-Brain a été mis à jour le 2026-05-08 par OT PAYS DE REDON
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