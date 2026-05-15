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Sortie découvrez les bienfaits de la méditation en forêt Heiligenstein

Sortie découvrez les bienfaits de la méditation en forêt Heiligenstein samedi 4 juillet 2026.

Adresse
30 Rue Principale
Ville
67140 Heiligenstein
Département
Bas-Rhin
Début
samedi 4 juillet 2026
Fin
samedi 4 juillet 2026
Heure de début
10:00:00
Tarif

Heiligenstein

Sortie découvrez les bienfaits de la méditation en forêt

30 Rue Principale Heiligenstein Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-07-04 10:00:00
fin : 2026-07-04 12:30:00

Date(s) :
2026-07-04

Sur les hauteurs de Heiligenstein, nous vous proposons une immersion unique entre méditation et sylvothérapie pour vous reconnecter à vous-même et à la nature Anti-stress garanti !
Besoin de couper avec le stress du quotidien et de faire le plein d’énergie positive ? Rejoignez-nous pour une parenthèse de reconnexion profonde !
Sur les hauteurs de Heiligenstein, nous vous proposons une immersion unique entre méditation et sylvothérapie pour vous reconnecter à vous-même et à la nature Anti-stress garanti !
En nous rechargeant avec l’énergie des arbres, à travers des séances de méditation et des activités de pleine conscience, nous passerons un moment de profonde détente ensemble.
Le meilleur dans tout ça ? Vous repartirez l’esprit léger et rechargé pour plusieurs semaines !
Vous serez guidés par Stève Arbogast, praticien en Hypnose thérapeutique et Alexandra Faullimmel, Coach certifiée et Instructeur de Mindfullness.

Pensez à prévoir une tenue confortable et adaptée à la météo, ainsi qu’une bouteille d’eau.

Au plaisir de partager ce moment de sérénité avec vous !   .

30 Rue Principale Heiligenstein 67140 Bas-Rhin Grand Est +33 6 59 63 07 40  coeursconscients@gmail.com

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English :

On the hills of Heiligenstein, we offer you a unique experience combining meditation and forest therapy to help you reconnect with yourself and nature: Stress relief guaranteed!

L’événement Sortie découvrez les bienfaits de la méditation en forêt Heiligenstein a été mis à jour le 2026-06-22 par Office de tourisme du pays de Barr

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