Heiligenstein

Apéro gourmand au domaine Heywang

7 rue Principale Heiligenstein Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-05-15 18:30:00

fin : 2026-07-24 20:30:00

Date(s) :

2026-05-15 2026-07-24

Découvrez l’harmonie parfaite entre des bouchées gourmandes et nos vins, notamment avec notre fameux Klevener de Heiligenstein.

Une soirée gourmande pour découvrir des accords mets-vins inattendus, en plein air si le temps le permet. Bouchées réalisées par un traiteur gastronomique, en accord avec nos vins bio. Un moment convivial, entre surprises et découvertes..

Soirée accords mets-vins au domaine entre curiosité et gourmandise !

Nous vous invitons à une soirée placée sous le signe de la découverte des accords mets-vins surprenants, construits autour de nos vins biologiques. Un traiteur local proposera plusieurs bouchées salées, pensées pour dialoguer avec nos cuvées.

Si le temps le permet, l’apéritif se déroule en extérieur, à l’arrière de la maison vous aurez une vue imprenable sur la plaine d’Alsace par beau temps, on aperçoit la cathédrale de Strasbourg et parfois les Alpes suisses. Les soirées peuvent être fraîches, prévoyez une petite laine !

En cas de météo capricieuse, la soirée aura lieu à l’intérieur, dans notre salle de dégustation.

Dans tous les cas, nous organisons cette soirée au format Stammtisch ou Grande Tablée pour favoriser les échanges entre les convives.

Cet Apéro Gourmand chez le Vigneron Indépendant est un moment convivial pour ceux qui aiment découvrir des accords mets-vins inédits et surprenants. .

7 rue Principale Heiligenstein 67140 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 08 91 41 contact@heywang-vins.fr

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English :

Discover the perfect harmony between gourmet appetizers and our wines, including our famous Klevener de Heiligenstein.

L’événement Apéro gourmand au domaine Heywang Heiligenstein a été mis à jour le 2026-05-06 par Office de tourisme du pays de Barr