Heiligenstein

Balade Zen

A définir Heiligenstein Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2026-05-12 14:00:00

fin : 2026-05-12 16:30:00

Date(s) :

2026-05-12

Un temps de détente profonde, de présence à soi et de douceur partagée.

Comme chaque mois, je vous propose une parenthèse en pleine nature, un moment pour ralentir et revenir à l’essentiel.

Au fil de la marche, nous explorerons des mouvements doux, la respiration consciente et la méditation.. Des pratiques simples de pleine conscience nous inviteront à nous reconnecter aux sens écouter, ressentir, observer… et s’ouvrir pleinement à l’instant.

Un temps de détente profonde, de présence à soi et de douceur partagée.

Accessible à tous, sans prérequis, à partir de 14 ans.

Pas de difficulté sur le parcours, marche lente accessible à tous.

Les mineurs doivent être accompagnés.

Annulation possible en cas de météo défavorable. .

A définir Heiligenstein 67140 Bas-Rhin Grand Est +33 6 65 98 42 48 fanny.medez@leveilducolibri.fr

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English :

A time of deep relaxation, self-presence and shared gentleness.

L’événement Balade Zen Heiligenstein a été mis à jour le 2026-05-02 par Office de tourisme du pays de Barr