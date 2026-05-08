Balade Zen Heiligenstein
Balade Zen Heiligenstein mardi 12 mai 2026.
Heiligenstein
Balade Zen
A définir Heiligenstein Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi 2026-05-12 14:00:00
fin : 2026-05-12 16:30:00
Date(s) :
2026-05-12
Un temps de détente profonde, de présence à soi et de douceur partagée.
Comme chaque mois, je vous propose une parenthèse en pleine nature, un moment pour ralentir et revenir à l’essentiel.
Au fil de la marche, nous explorerons des mouvements doux, la respiration consciente et la méditation.. Des pratiques simples de pleine conscience nous inviteront à nous reconnecter aux sens écouter, ressentir, observer… et s’ouvrir pleinement à l’instant.
Un temps de détente profonde, de présence à soi et de douceur partagée.
Accessible à tous, sans prérequis, à partir de 14 ans.
Pas de difficulté sur le parcours, marche lente accessible à tous.
Les mineurs doivent être accompagnés.
Annulation possible en cas de météo défavorable. .
A définir Heiligenstein 67140 Bas-Rhin Grand Est +33 6 65 98 42 48 fanny.medez@leveilducolibri.fr
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English :
A time of deep relaxation, self-presence and shared gentleness.
L’événement Balade Zen Heiligenstein a été mis à jour le 2026-05-02 par Office de tourisme du pays de Barr
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