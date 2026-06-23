Sortie dessin en groupe Urban Sketchers Morlaix Rue Pors Ar Villiec Locquirec

Locquirec

Sortie dessin en groupe Urban Sketchers Morlaix

Rue Pors Ar Villiec Plage Locquirec Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11 14:00:00

fin : 2026-07-11 16:00:00

Date(s) :

2026-07-11

Venez profiter d’un moment convivial et de partage, pour dessiner en groupe.

Rendez-vous à la plage Pors ar Villiec de Locquirec, le spot des surfeurs, pour vous inspirer du paysage. Ouvert à tous, débutants bienvenus.

Apportez votre matériel de dessin et siège pliable pour votre confort. .

Rue Pors Ar Villiec Plage Locquirec 29241 Finistère Bretagne +33 6 64 33 46 50

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English :

L’événement Sortie dessin en groupe Urban Sketchers Morlaix Locquirec a été mis à jour le 2026-06-23 par OT BAIE DE MORLAIX