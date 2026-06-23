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Sortie dessin en groupe Urban Sketchers Morlaix Rue Pors Ar Villiec Locquirec

Sortie dessin en groupe Urban Sketchers Morlaix Rue Pors Ar Villiec Locquirec samedi 11 juillet 2026.

Lieu
Rue Pors Ar Villiec
Adresse
Plage
Ville
29241 Locquirec
Département
Finistère
Début
samedi 11 juillet 2026
Fin
samedi 11 juillet 2026
Heure de début
14:00:00
Tarif

Locquirec

Sortie dessin en groupe Urban Sketchers Morlaix

Rue Pors Ar Villiec Plage Locquirec Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11 14:00:00
fin : 2026-07-11 16:00:00

Date(s) :
2026-07-11

Venez profiter d’un moment convivial et de partage, pour dessiner en groupe.

Rendez-vous à la plage Pors ar Villiec de Locquirec, le spot des surfeurs, pour vous inspirer du paysage. Ouvert à tous, débutants bienvenus.

Apportez votre matériel de dessin et siège pliable pour votre confort.   .

Rue Pors Ar Villiec Plage Locquirec 29241 Finistère Bretagne +33 6 64 33 46 50 

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English :

L’événement Sortie dessin en groupe Urban Sketchers Morlaix Locquirec a été mis à jour le 2026-06-23 par OT BAIE DE MORLAIX

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