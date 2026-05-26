SORTIE – Direction LA PLAGE ! EPI des Longs Champs Rennes
SORTIE – Direction LA PLAGE ! EPI des Longs Champs Rennes mercredi 15 juillet 2026.
SORTIE – Direction LA PLAGE ! EPI des Longs Champs Rennes Mercredi 15 juillet, 09h15 Ille-et-Vilaine
Sur inscription, Tarif 3 à 5€/personne, forfait famille + de 5 personnes 12 à 20€.
En route vers Saint Servan, avec la serviette de plage, le maillot et le pique-nique sur l’épaule ! Baignade et balade, enfants sous la responsabilité d’un parents. Trajet en car (1h)
A Saint Servan, on peut s’y baigner, s’y promener, découvrir la tour Solidor…
Sortie à la journée. Apporter son pique-nique et ses affaires de plage.
Tarif 3 à 5€/personne, forfait famille + de 5 personnes 12 à 20€.
Départ à 9h15 l’EPI des Longs Champs à 9h30 – Retour à 18h.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-07-15T09:15:00.000+02:00
Fin : 2026-07-15T18:00:00.000+02:00
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EPI des Longs Champs 60 rue du Doyen Bouzat 35000 Rennes Jeanne d’Arc – Longs Champs – Beaulieu Rennes 35700 Ille-et-Vilaine
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