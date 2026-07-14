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Tri-troc mobile Rue du Maréchal Lyautey, face aux n°11 et 13 Rennes

mercredi 15 juillet 2026 · Rue du Maréchal Lyautey, face aux n°11 et 13 · Rennes

Tri-troc mobile Rue du Maréchal Lyautey, face aux n°11 et 13 Rennes

Informations pratiques

Début
mercredi 15 juillet 2026
Fin
samedi 18 juillet 2026
Lieu
Rue du Maréchal Lyautey, face aux n°11 et 13
Adresse
Rue du Maréchal Lyautey, Rennes
Ville
35000 Rennes
Département
Ille-et-Vilaine

Tri-troc mobile Rue du Maréchal Lyautey, face aux n°11 et 13 Rennes 15 – 18 juillet Ille-et-Vilaine

Quartier Bourg l’Évêque

Je trie, je troque dans mon quartier. Mêmes déchets acceptés qu’en déchèterie sauf végétaux, gravats, plâtre et amiante.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-07-15T09:00:00.000+02:00
Fin : 2026-07-18T17:00:00.000+02:00

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Rue du Maréchal Lyautey, face aux n°11 et 13 Rue du Maréchal Lyautey, Rennes Bourg l’Évesque – La Touche – Moulin du Comte Rennes 35000 Ille-et-Vilaine


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