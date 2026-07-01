Sortie en Famille à Pont d’Ouilly Retour à la Nature Pont-d’Ouilly
mercredi 15 juillet 2026 · Pont-d'Ouilly
Informations pratiques
Pont-d’Ouilly
Sortie en Famille à Pont d’Ouilly Retour à la Nature
11 Rue du Stade René Vallée Pont-d’Ouilly Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15 09:00:00
fin : 2026-07-15
Date(s) :
2026-07-15
Sortie en Famille Retour à la Nature
Journée Retour à la nature Un été en plein air , Mercredi 15 juillet 2026
Offrez-vous une parenthèse au grand air avec une journée placée sous le signe de la découverte et du partage !
Au programme exploration de la nature, ateliers créatifs, constructions en matériaux naturels, balades, jeux et moments de convivialité. Une belle occasion pour petits et grands de s’émerveiller, de créer ensemble et de profiter d’une journée en famille dans un cadre exceptionnel.
Goûter partagé en fin de journée.
Départ pour la journée à 9h15 à la Base de Loisirs de Pont d’Ouilly. Une participation d’1€ sera requise par personne.
Prévoir un pique-nique
Inscriptions et renseignements ️ 07 57 76 67 40 / 06 71 43 01 72
mdh@pontdouilly-loisirs.com .
11 Rue du Stade René Vallée Pont-d’Ouilly 14690 Calvados Normandie +33 6 71 43 01 72
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English : Sortie en Famille à Pont d’Ouilly Retour à la Nature
Family Outing: ‘Back to Nature’
L’événement Sortie en Famille à Pont d’Ouilly Retour à la Nature Pont-d’Ouilly a été mis à jour le 2026-07-10 par OT Falaise Suisse Normande
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