Informations pratiques

Pont-d’Ouilly

Sortie en Famille à Pont d’Ouilly Retour à la Nature

11 Rue du Stade René Vallée Pont-d’Ouilly Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-15 09:00:00

fin : 2026-07-15

Date(s) :

2026-07-15

Sortie en Famille Retour à la Nature

Journée Retour à la nature Un été en plein air , Mercredi 15 juillet 2026

Offrez-vous une parenthèse au grand air avec une journée placée sous le signe de la découverte et du partage !

Au programme exploration de la nature, ateliers créatifs, constructions en matériaux naturels, balades, jeux et moments de convivialité. Une belle occasion pour petits et grands de s’émerveiller, de créer ensemble et de profiter d’une journée en famille dans un cadre exceptionnel.

Goûter partagé en fin de journée.

Départ pour la journée à 9h15 à la Base de Loisirs de Pont d’Ouilly. Une participation d’1€ sera requise par personne.

Prévoir un pique-nique

Inscriptions et renseignements ️ 07 57 76 67 40 / 06 71 43 01 72

mdh@pontdouilly-loisirs.com .

11 Rue du Stade René Vallée Pont-d’Ouilly 14690 Calvados Normandie +33 6 71 43 01 72

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English : Sortie en Famille à Pont d’Ouilly Retour à la Nature

Family Outing: ‘Back to Nature’

L’événement Sortie en Famille à Pont d’Ouilly Retour à la Nature Pont-d’Ouilly a été mis à jour le 2026-07-10 par OT Falaise Suisse Normande