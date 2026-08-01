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AGENDA · Saint-Valery-en-Caux

Sortie en mer à bord de l’Eros Saint-Valery-en-Caux

dimanche 9 août 2026 · Saint-Valery-en-Caux

Informations pratiques

Début
dimanche 9 août 2026
Fin
dimanche 9 août 2026
Heure de début
10:00:00
Adresse
Quai du Havre
Ville
76460 Saint-Valery-en-Caux
Département
Seine-Maritime
Tarif

Saint-Valery-en-Caux

Sortie en mer à bord de l’Eros

Quai du Havre Saint-Valery-en-Caux Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-09 10:00:00
fin : 2026-08-09

Date(s) :
2026-08-09

Le bateau Eros vous propose une promenade en mer pour admirer les falaises de la Côte d’Albâtre, au départ de Saint Valery en Caux.
Départs à 10h et à 19h30.
Billetterie à la cabane sur le quai, près du pont.
Réservation conseillée. Prévoir de venir 15 minutes à l’avance.   .

Quai du Havre Saint-Valery-en-Caux 76460 Seine-Maritime Normandie +33 6 07 23 47 71 

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English : Sortie en mer à bord de l’Eros

L’événement Sortie en mer à bord de l’Eros Saint-Valery-en-Caux a été mis à jour le 2026-07-31 par Office de tourisme de la Côte d’Albâtre

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