Sortie en mer à bord de l’Eros Saint-Valery-en-Caux
jeudi 13 août 2026 · Saint-Valery-en-Caux
Informations pratiques
Saint-Valery-en-Caux
Sortie en mer à bord de l’Eros
Quai du Havre Saint-Valery-en-Caux Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-13 11:00:00
fin : 2026-08-13
Date(s) :
2026-08-13
Le bateau Eros vous propose une promenade en mer pour admirer les falaises de la Côte d’Albâtre, au départ de Saint Valery en Caux.
Départs à 11h. et à 14h30
Billetterie à la cabane sur le quai, près du pont.
Réservation conseillée. Prévoir de venir 15 minutes à l’avance. .
Quai du Havre Saint-Valery-en-Caux 76460 Seine-Maritime Normandie +33 6 07 23 47 71
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English : Sortie en mer à bord de l’Eros
L’événement Sortie en mer à bord de l’Eros Saint-Valery-en-Caux a été mis à jour le 2026-07-31 par Office de tourisme de la Côte d’Albâtre
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