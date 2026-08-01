Informations pratiques

Saint-Valery-en-Caux

Sortie en mer à bord de l’Eros

Quai du Havre Saint-Valery-en-Caux Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-16 14:30:00

fin : 2026-08-16

Date(s) :

2026-08-16

Le bateau Eros vous propose une promenade en mer pour admirer les falaises de la Côte d’Albâtre, au départ de Saint Valery en Caux.

Départs à 14h30 et à 16h30

Billetterie à la cabane sur le quai, près du pont.

Réservation conseillée. Prévoir de venir 15 minutes à l’avance. .

Quai du Havre Saint-Valery-en-Caux 76460 Seine-Maritime Normandie +33 6 07 23 47 71

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English : Sortie en mer à bord de l’Eros

L’événement Sortie en mer à bord de l’Eros Saint-Valery-en-Caux a été mis à jour le 2026-07-31 par Office de tourisme de la Côte d’Albâtre