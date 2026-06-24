UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Montval-sur-Loir

Sortie évasion, fraicheur et découvertes Montval-sur-Loir

samedi 18 juillet 2026 · Montval-sur-Loir

Informations pratiques

Début
samedi 18 juillet 2026
Fin
samedi 18 juillet 2026
Heure de début
08:30:00
Adresse
2 Place Clemenceau
Ville
72500 Montval-sur-Loir
Département
Sarthe
Tarif
13 13

Montval-sur-Loir

Sortie évasion, fraicheur et découvertes

2 Place Clemenceau Montval-sur-Loir Sarthe

Tarif : 13 – 13 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 08:30:00
fin : 2026-07-18 19:00:00

Date(s) :
2026-07-18

Sortie Familles et Seniors Évasion, fraicheur et découvertes !
Envie d’une journée de découverte, de détente et de fraîcheur en famille ?   .

2 Place Clemenceau Montval-sur-Loir 72500 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 44 67 67 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Family and Senior Outing: Escape, Refreshment, and New Discoveries!

L’événement Sortie évasion, fraicheur et découvertes Montval-sur-Loir a été mis à jour le 2026-06-24 par CDT72

À voir aussi à Montval-sur-Loir (Sarthe)