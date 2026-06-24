Sortie évasion, fraicheur et découvertes Montval-sur-Loir
samedi 18 juillet 2026 · Montval-sur-Loir
Informations pratiques
Montval-sur-Loir
Sortie évasion, fraicheur et découvertes
2 Place Clemenceau Montval-sur-Loir Sarthe
Tarif : 13 – 13 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 08:30:00
fin : 2026-07-18 19:00:00
Date(s) :
2026-07-18
Sortie Familles et Seniors Évasion, fraicheur et découvertes !
Envie d’une journée de découverte, de détente et de fraîcheur en famille ? .
2 Place Clemenceau Montval-sur-Loir 72500 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 44 67 67
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English :
Family and Senior Outing: Escape, Refreshment, and New Discoveries!
L’événement Sortie évasion, fraicheur et découvertes Montval-sur-Loir a été mis à jour le 2026-06-24 par CDT72
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