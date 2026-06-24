Informations pratiques

Montval-sur-Loir

Sortie évasion, fraicheur et découvertes

2 Place Clemenceau Montval-sur-Loir Sarthe

Tarif : 13 – 13 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18 08:30:00

fin : 2026-07-18 19:00:00

Date(s) :

2026-07-18

Sortie Familles et Seniors Évasion, fraicheur et découvertes !

Envie d’une journée de découverte, de détente et de fraîcheur en famille ? .

2 Place Clemenceau Montval-sur-Loir 72500 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 44 67 67

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English :

Family and Senior Outing: Escape, Refreshment, and New Discoveries!

L’événement Sortie évasion, fraicheur et découvertes Montval-sur-Loir a été mis à jour le 2026-06-24 par CDT72