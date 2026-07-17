Visites de la rotonde ferroviaire, Association RFVL, Montval-sur-Loir
samedi 19 septembre 2026 · Association RFVL · Montval-sur-Loir
Informations pratiques
Visites de la rotonde ferroviaire 19 et 20 septembre Association RFVL Sarthe
Participation volontaire sous forme de don
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Inscrit monument historique, ce batiment demi circulaire de 14m de haut a été mis en service en 1891. Il a gardé sa configuration d’origine et en fait un rare témoignage du chemin de fer au 19e siécle.
Propriétaire du site, l’association y oeuvre avec ses bénévoles à la restauration du batiment et du matériel qui y est remisé.
Association RFVL 44 route de Nogent Montabon Montval-sur-Loir 72500 Montabon Sarthe Pays de la Loire 0677555563 https://rfvl.over-blog.com Rotonde ferroviaire mise en service en 1991 inscrite Monument Historique. A gardé toute sa configuration d’origine et son pont tournant fonctionnel. Actuellement 20 engins roulants (très rares pour certains) y sont exposés et font l’objet de démonstrations. A découvrir: le musée d’objets anciens du Chemin de fer, les nombreux panneaux qui permettent d’approfondir et comprendre. Gare Chateau du Loir à 300 m
Parking 100 places dont 3 autocars
Inscrit monument historique, ce batiment demi circulaire de 14m de haut a été mis en service en 1891. Il a gardé sa configuration d’origine et en fait un rare témoignage du chemin de fer au 19e du y…
©rfvl
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