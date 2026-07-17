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Visites de la rotonde ferroviaire, Association RFVL, Montval-sur-Loir

samedi 19 septembre 2026 · Association RFVL · Montval-sur-Loir

Visites de la rotonde ferroviaire, Association RFVL, Montval-sur-Loir

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Association RFVL
Adresse
44 route de Nogent Montabon
Ville
72500 Montval-sur-Loir
Département
Sarthe
Tarif
Participation volontaire sous forme de don

Visites de la rotonde ferroviaire 19 et 20 septembre Association RFVL Sarthe

Participation volontaire sous forme de don

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Inscrit monument historique, ce batiment demi circulaire de 14m de haut a été mis en service en 1891. Il a gardé sa configuration d’origine et en fait un rare témoignage du chemin de fer au 19e siécle.
Propriétaire du site, l’association y oeuvre avec ses bénévoles à la restauration du batiment et du matériel qui y est remisé.

Association RFVL 44 route de Nogent Montabon Montval-sur-Loir 72500 Montabon Sarthe Pays de la Loire 0677555563 https://rfvl.over-blog.com Rotonde ferroviaire mise en service en 1991 inscrite Monument Historique. A gardé toute sa configuration d’origine et son pont tournant fonctionnel. Actuellement 20 engins roulants (très rares pour certains) y sont exposés et font l’objet de démonstrations. A découvrir: le musée d’objets anciens du Chemin de fer, les nombreux panneaux qui permettent d’approfondir et comprendre. Gare Chateau du Loir à 300 m
Parking 100 places dont 3 autocars
Inscrit monument historique, ce batiment demi circulaire de 14m de haut a été mis en service en 1891. Il a gardé sa configuration d’origine et en fait un rare témoignage du chemin de fer au 19e du y…

©rfvl

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