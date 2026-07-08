Sortie famille Armoripark Rue des Sports Plouescat

Informations pratiques

Plouescat

Sortie famille Armoripark

Rue des Sports Le Lokal Espace de Vie Sociale Plouescat Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-12 10:00:00

fin : 2026-07-12 17:30:00

Date(s) :

2026-07-12

Une journée de détente entre habitants ! Sur inscription.

Prévoir un pique-nique et les affaires de piscine (short de bain interdit).

Covoiturage .

Rue des Sports Le Lokal Espace de Vie Sociale Plouescat 29430 Finistère Bretagne +33 6 45 51 80 59

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English :

L’événement Sortie famille Armoripark Plouescat a été mis à jour le 2026-06-30 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX