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AGENDA · Plouescat

Sortie famille Armoripark Rue des Sports Plouescat

dimanche 12 juillet 2026 · Rue des Sports · Plouescat

Informations pratiques

Début
dimanche 12 juillet 2026
Fin
dimanche 12 juillet 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
Rue des Sports
Adresse
Le Lokal Espace de Vie Sociale
Ville
29430 Plouescat
Département
Finistère
Tarif

Plouescat

Sortie famille Armoripark

Rue des Sports Le Lokal Espace de Vie Sociale Plouescat Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-12 10:00:00
fin : 2026-07-12 17:30:00

Date(s) :
2026-07-12

Une journée de détente entre habitants ! Sur inscription.
Prévoir un pique-nique et les affaires de piscine (short de bain interdit).
Covoiturage   .

Rue des Sports Le Lokal Espace de Vie Sociale Plouescat 29430 Finistère Bretagne +33 6 45 51 80 59 

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English :

L’événement Sortie famille Armoripark Plouescat a été mis à jour le 2026-06-30 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX

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