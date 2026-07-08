Sortie famille Armoripark Rue des Sports Plouescat
dimanche 12 juillet 2026 · Rue des Sports · Plouescat
Informations pratiques
Plouescat
Sortie famille Armoripark
Rue des Sports Le Lokal Espace de Vie Sociale Plouescat Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-12 10:00:00
fin : 2026-07-12 17:30:00
Date(s) :
2026-07-12
Une journée de détente entre habitants ! Sur inscription.
Prévoir un pique-nique et les affaires de piscine (short de bain interdit).
Covoiturage .
Rue des Sports Le Lokal Espace de Vie Sociale Plouescat 29430 Finistère Bretagne +33 6 45 51 80 59
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English :
L’événement Sortie famille Armoripark Plouescat a été mis à jour le 2026-06-30 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX
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