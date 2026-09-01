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AGENDA · Mauléon-Licharre

Sortie famille Artouste Place de la Résistance Mauléon-Licharre

dimanche 27 septembre 2026 · Place de la Résistance · Mauléon-Licharre

Sortie famille Artouste Place de la Résistance Mauléon-Licharre

Informations pratiques

Début
dimanche 27 septembre 2026
Fin
dimanche 27 septembre 2026
Heure de début
08:15:00
Lieu
Place de la Résistance
Adresse
Ancienne gare
Ville
64130 Mauléon-Licharre
Département
Pyrénées-Atlantiques
Tarif
10 10 Tarif de base plein tarif

Mauléon-Licharre

Sortie famille Artouste

Place de la Résistance Ancienne gare Mauléon-Licharre Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-27 08:15:00
fin : 2026-09-27 17:00:00

Date(s) :
2026-09-27

Le collectif souletin vous propose de participer à une sortie à Artouste, en vallée d’Ossau.
Un moment convivial pour petits et grands, l’occasion de partager, découvrir et profiter ensemble d’un superbe site.
Cette journée est ouverte à toutes les familles de Soule. Pensez à apporter votre pique-nique. Sur inscription auprès de Pascale avant le 23 septembre.   .

Place de la Résistance Ancienne gare Mauléon-Licharre 64130 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 51 89 17 47 

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English :

L’événement Sortie famille Artouste Mauléon-Licharre a été mis à jour le 2026-08-25 par Office de Tourisme Pays Basque

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