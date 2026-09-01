Sortie famille Artouste Place de la Résistance Mauléon-Licharre
dimanche 27 septembre 2026 · Place de la Résistance · Mauléon-Licharre
Informations pratiques
Mauléon-Licharre
Sortie famille Artouste
Place de la Résistance Ancienne gare Mauléon-Licharre Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 10 – 10 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-27 08:15:00
fin : 2026-09-27 17:00:00
Date(s) :
2026-09-27
Le collectif souletin vous propose de participer à une sortie à Artouste, en vallée d’Ossau.
Un moment convivial pour petits et grands, l’occasion de partager, découvrir et profiter ensemble d’un superbe site.
Cette journée est ouverte à toutes les familles de Soule. Pensez à apporter votre pique-nique. Sur inscription auprès de Pascale avant le 23 septembre. .
Place de la Résistance Ancienne gare Mauléon-Licharre 64130 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 51 89 17 47
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English :
L’événement Sortie famille Artouste Mauléon-Licharre a été mis à jour le 2026-08-25 par Office de Tourisme Pays Basque
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