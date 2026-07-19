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AGENDA · Athis-Val de Rouvre

Sortie Hérissons, mulots, musaraignes et compagnie SEGRIE FONTAINE Athis-Val de Rouvre

mardi 25 août 2026 · SEGRIE FONTAINE · Athis-Val de Rouvre

Informations pratiques

Début
mardi 25 août 2026
Fin
mardi 25 août 2026
Heure de début
14:30:00
Lieu
SEGRIE FONTAINE
Adresse
Maison de la Rivière et du Paysage
Ville
61100 Athis-Val de Rouvre
Département
Orne
Tarif

Athis-Val de Rouvre

Sortie Hérissons, mulots, musaraignes et compagnie

SEGRIE FONTAINE Maison de la Rivière et du Paysage Athis-Val de Rouvre Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-25 14:30:00
fin : 2026-08-25 16:30:00

Date(s) :
2026-08-25

Hérissons, mulots, musaraignes et compagnie, qui se cache dans les haies et les prairies du bocage ? Partez en famille, à la découverte des petits mammifères du bocage !   .

SEGRIE FONTAINE Maison de la Rivière et du Paysage Athis-Val de Rouvre 61100 Orne Normandie +33 2 33 62 34 65  contact@cpie61.fr

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English : Sortie Hérissons, mulots, musaraignes et compagnie

L’événement Sortie Hérissons, mulots, musaraignes et compagnie Athis-Val de Rouvre a été mis à jour le 2026-07-19 par Flers agglo

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