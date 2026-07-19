Sortie Hérissons, mulots, musaraignes et compagnie SEGRIE FONTAINE Athis-Val de Rouvre

Informations pratiques

Athis-Val de Rouvre

Sortie Hérissons, mulots, musaraignes et compagnie

SEGRIE FONTAINE Maison de la Rivière et du Paysage Athis-Val de Rouvre Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-25 14:30:00

fin : 2026-08-25 16:30:00

Date(s) :

2026-08-25

Hérissons, mulots, musaraignes et compagnie, qui se cache dans les haies et les prairies du bocage ? Partez en famille, à la découverte des petits mammifères du bocage ! .

SEGRIE FONTAINE Maison de la Rivière et du Paysage Athis-Val de Rouvre 61100 Orne Normandie +33 2 33 62 34 65 contact@cpie61.fr

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English : Sortie Hérissons, mulots, musaraignes et compagnie

L’événement Sortie Hérissons, mulots, musaraignes et compagnie Athis-Val de Rouvre a été mis à jour le 2026-07-19 par Flers agglo