Sortie Hérissons, mulots, musaraignes et compagnie SEGRIE FONTAINE Athis-Val de Rouvre
mardi 25 août 2026 · SEGRIE FONTAINE · Athis-Val de Rouvre
Informations pratiques
Athis-Val de Rouvre
Sortie Hérissons, mulots, musaraignes et compagnie
SEGRIE FONTAINE Maison de la Rivière et du Paysage Athis-Val de Rouvre Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-25 14:30:00
fin : 2026-08-25 16:30:00
Date(s) :
2026-08-25
Hérissons, mulots, musaraignes et compagnie, qui se cache dans les haies et les prairies du bocage ? Partez en famille, à la découverte des petits mammifères du bocage ! .
SEGRIE FONTAINE Maison de la Rivière et du Paysage Athis-Val de Rouvre 61100 Orne Normandie +33 2 33 62 34 65 contact@cpie61.fr
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English : Sortie Hérissons, mulots, musaraignes et compagnie
L’événement Sortie Hérissons, mulots, musaraignes et compagnie Athis-Val de Rouvre a été mis à jour le 2026-07-19 par Flers agglo
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