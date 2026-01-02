Sortie Insectes et Plantes Betz-le-Château
Sortie Insectes et Plantes Betz-le-Château samedi 4 juillet 2026.
Sortie Insectes et Plantes
Betz-le-Château Indre-et-Loire
Tarif : 2 – 2 – 2 EUR
Début : 2026-07-04 10:30:00
fin : 2026-07-04 12:00:00
2026-07-04 2026-07-11 2026-07-18 2026-07-25
Venez découvrir la flore et la faune locales avec l’association Betz-Stioles & Cie.
Promenade d’une heure et demie au bord du Brignon, à la recherche des insectes et de leurs plantes hôtes.
Betz-le-Château 37600 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 7 80 21 90 39 betzstioles@gmail.com
English :
Come and discover the local flora and fauna with the Betz-Stioles & Cie association.
An hour-and-a-half walk along the banks of the Brignon, in search of insects and their host plants.
L’événement Sortie Insectes et Plantes Betz-le-Château a été mis à jour le 2026-01-02 par Loches Touraine Châteaux de la Loire