Sortie Insectes et Plantes

Betz-le-Château Indre-et-Loire

Tarif : 2 – 2 – 2 EUR

2

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 10:30:00

fin : 2026-07-04 12:00:00

Date(s) :

2026-07-04 2026-07-11 2026-07-18 2026-07-25

Venez découvrir la flore et la faune locales avec l’association Betz-Stioles & Cie.

Promenade d’une heure et demie au bord du Brignon, à la recherche des insectes et de leurs plantes hôtes.

Betz-le-Château 37600 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 7 80 21 90 39 betzstioles@gmail.com

English :

Come and discover the local flora and fauna with the Betz-Stioles & Cie association.

An hour-and-a-half walk along the banks of the Brignon, in search of insects and their host plants.

