AGENDA · Grande-Synthe
SORTIE INTERGENERATIONNELLE, Le Puythouck, Grande-Synthe
jeudi 1 octobre 2026 · Le Puythouck · Grande-Synthe
Informations pratiques
SORTIE INTERGENERATIONNELLE Jeudi 1 octobre, 09h00 Le Puythouck Nord
Gratuit pour les Grands-Synthois, sur inscription auprès du Service Séniors, le 21 Septembre 2026.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-01T09:00:00+02:00 – 2026-10-01T12:00:00+02:00
Fin : 2026-10-01T09:00:00+02:00 – 2026-10-01T12:00:00+02:00
Préparation de soupe et cueillette de fruits lors d’un moment convivial et de détente.
Le Puythouck Le Puythouck Grande-Synthe Grande-Synthe 59760 Nord Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 03 28 26 31 21 »}, {« type »: « email », « value »: « seniors@ville-grande-synthe.fr »}]
CIE PUYTHOUCK
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