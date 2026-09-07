SORTIE INTERGENERATIONNELLE, Le Puythouck, Grande-Synthe

Informations pratiques

SORTIE INTERGENERATIONNELLE Jeudi 1 octobre, 09h00 Le Puythouck Nord

Gratuit pour les Grands-Synthois, sur inscription auprès du Service Séniors, le 21 Septembre 2026.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-01T09:00:00+02:00 – 2026-10-01T12:00:00+02:00

Fin : 2026-10-01T09:00:00+02:00 – 2026-10-01T12:00:00+02:00

Préparation de soupe et cueillette de fruits lors d’un moment convivial et de détente.

Le Puythouck Le Puythouck Grande-Synthe Grande-Synthe 59760 Nord Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 03 28 26 31 21 »}, {« type »: « email », « value »: « seniors@ville-grande-synthe.fr »}]

CIE PUYTHOUCK