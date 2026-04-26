Sortie jeunes

infos sortie :

lieu : Chaillot – Théâtre national de la Danse

1 place du Trocadéro et du 11 novembre, Paris 16e

Le mardi 5 mai 2026

De 18 h 30 à 20 h

RDV avec Rachel sur place à 18h

Sortie gratuite mais avec inscription obligatoire en contactant Rachel de l’équipe jeunesse. 06 08 92 22 55 ou via infojeunesse6@actisce.net

« L’intelligence artificielle transforme nos sociétés, nos gestes quotidiens et nos imaginaires. Mais que se passe-t-il lorsqu’elle rencontre la danse, art du corps vivant et de la présence ? Cette rencontre interroge le dialogue possible entre algorithmes et mouvement : l’IA peut-elle devenir partenaire de création, outil d’écriture chorégraphique, ou miroir critique de notre humanité ? À travers les regards croisés d’artistes, de chercheurs et de penseurs du numérique, Chaillot propose de questionner les promesses et les risques d’une danse augmentée par la machine. S’agit-il d’une nouvelle frontière pour la création, ou d’un défi à repenser la place irremplaçable du corps ? » (sources site internet Théâtre de Chaillot)

Tu es fan de danse et de sciences ? Curieux d’imaginer quelles interactions ou conséquences l’IA pourrait avoir dans, avec et sur le monde de la danse ? Rachel informatrice jeunesse du centre Paris Anim’ Richard Wright te propose pour évoquer le sujet, une sortie au Théâtre de Chaillot entre jeunes 16/30 ans. Une occasion sympa de sortir et en plus de faire de nouvelles connaissances !

Le mardi 05 mai 2026

de 18h00 à 20h00

gratuit

Public jeunes et adultes. A partir de 16 ans. Jusqu’à 26 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-05-05T21:00:00+02:00

fin : 2026-05-05T23:00:00+02:00

Date(s) : 2026-05-05T18:00:00+02:00_2026-05-05T20:00:00+02:00



+33608922255 infojeunesse6@actisce.net



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