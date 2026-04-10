Sortie kayak dans la ria Le Conquet
Sortie kayak dans la ria Le Conquet mercredi 29 juillet 2026.
Le Conquet
Sortie kayak dans la ria
Le Conquet Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-29 16:00:00
fin : 2026-07-29 18:00:00
Date(s) :
2026-07-29
Venez découvrir la ria autrement, au fil de l’eau !
Balade en kayak encadrée et commentée par un moniteur diplômé. .
Le Conquet 29217 Finistère Bretagne +33 2 98 89 55 04
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English : Sortie kayak dans la ria
L’événement Sortie kayak dans la ria Le Conquet a été mis à jour le 2026-04-10 par OT IROISE BRETAGNE
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