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Sortie kayak dans la ria Le Conquet

Sortie kayak dans la ria Le Conquet mercredi 29 juillet 2026.

Ville : 29217 Le Conquet

Département : Finistère

Début : mercredi 29 juillet 2026

Fin : mercredi 29 juillet 2026

Heure de début : 16:00:00

Tarif :

Le Conquet

Sortie kayak dans la ria

Le Conquet Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-29 16:00:00
fin : 2026-07-29 18:00:00

Date(s) :
2026-07-29

Venez découvrir la ria autrement, au fil de l’eau !
Balade en kayak encadrée et commentée par un moniteur diplômé.   .

Le Conquet 29217 Finistère Bretagne +33 2 98 89 55 04 

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English : Sortie kayak dans la ria

L’événement Sortie kayak dans la ria Le Conquet a été mis à jour le 2026-04-10 par OT IROISE BRETAGNE

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