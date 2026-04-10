Le Conquet

Sortie kayak dans la ria

Le Conquet Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-28 14:00:00

fin : 2026-07-28 16:00:00

Date(s) :

2026-07-28

Venez découvrir la ria autrement, au fil de l’eau !

Balade en kayak encadrée et commentée par un moniteur diplômé. .

Le Conquet 29217 Finistère Bretagne +33 2 98 89 55 04

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English : Sortie kayak dans la ria

L’événement Sortie kayak dans la ria Le Conquet a été mis à jour le 2026-04-10 par OT IROISE BRETAGNE