Atelier nature sculpture sur bois Pistage Le Conquet
Atelier nature sculpture sur bois Pistage Le Conquet lundi 27 juillet 2026.
Le Conquet
Atelier nature sculpture sur bois Pistage
1 La Vallée Le Conquet Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-27 14:00:00
fin : 2026-07-27 16:00:00
Date(s) :
2026-07-27
Atelier sculpture sur bois au couteau pour apprendre à manier un couteau en sécurité; entre temps de pratique et temps de balade pour découvrir le milieu qui nous entoure et partir à la rencontre de ses habitants à travers le pistage. .
1 La Vallée Le Conquet 29217 Finistère Bretagne +33 6 68 09 99 80
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English :
L’événement Atelier nature sculpture sur bois Pistage Le Conquet a été mis à jour le 2026-04-20 par OT IROISE BRETAGNE
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