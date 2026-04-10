Pleins Feux sur le Conquet ! Le Conquet
Pleins Feux sur le Conquet ! Le Conquet samedi 25 juillet 2026.
Le Conquet
Pleins Feux sur le Conquet !
Le Conquet Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25 12:00:00
fin : 2026-07-25 00:30:00
Date(s) :
2026-07-25
La fête de l’été au Conquet avec concerts et animations sur les quais du Drellac’h !
A partir de midi repas en musique avec Tchaï Latte Duo
Après-midi spectacle d’Arts de la rue Jeux en bois géants Course de garçon de café en centre-ville
18h-19h30 Bagad Plougastell
Centre-ville et quai du Drellac’h
19h30-20h45 Eva Hélia
Pop française dynamisante !
21h-22h45 Les Barons de comptoir
Chansons françaises
22h45 Feu d’artifice
23h-00h30 PLANTEC
Musique bretonne électro .
Le Conquet 29217 Finistère Bretagne +33 2 98 89 55 04
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English : Pleins Feux sur le Conquet !
L’événement Pleins Feux sur le Conquet ! Le Conquet a été mis à jour le 2026-04-10 par OT IROISE BRETAGNE
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