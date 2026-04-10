Le Conquet

Pleins Feux sur le Conquet !

Le Conquet Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-25 12:00:00

fin : 2026-07-25 00:30:00

Date(s) :

2026-07-25

La fête de l’été au Conquet avec concerts et animations sur les quais du Drellac’h !

A partir de midi repas en musique avec Tchaï Latte Duo

Après-midi spectacle d’Arts de la rue Jeux en bois géants Course de garçon de café en centre-ville

18h-19h30 Bagad Plougastell

Centre-ville et quai du Drellac’h

19h30-20h45 Eva Hélia

Pop française dynamisante !

21h-22h45 Les Barons de comptoir

Chansons françaises

22h45 Feu d’artifice

23h-00h30 PLANTEC

Musique bretonne électro .

Le Conquet 29217 Finistère Bretagne +33 2 98 89 55 04

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English : Pleins Feux sur le Conquet !

L’événement Pleins Feux sur le Conquet ! Le Conquet a été mis à jour le 2026-04-10 par OT IROISE BRETAGNE