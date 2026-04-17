Le Conquet

Escales baroques en Iroise le Banquet Céleste

Eglise Sainte-Croix Le Conquet Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-26 15:00:00

fin : 2026-07-26 15:45:00

Date(s) :

2026-07-26

L’Ensemble Le Banquet Céleste jouera des sonates de Bach pour violon et clavecin. Deux concerts entrecoupés d’une présentation de l’église Sainte-Croix. .

Eglise Sainte-Croix Le Conquet 29217 Finistère Bretagne +33 6 08 09 98 88

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English : Escales baroques en Iroise le Banquet Céleste

L’événement Escales baroques en Iroise le Banquet Céleste Le Conquet a été mis à jour le 2026-04-17 par OT IROISE BRETAGNE