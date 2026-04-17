Escales baroques en Iroise le Banquet Céleste Le Conquet
Escales baroques en Iroise le Banquet Céleste Le Conquet dimanche 26 juillet 2026.
Le Conquet
Escales baroques en Iroise le Banquet Céleste
Eglise Sainte-Croix Le Conquet Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-26 15:00:00
fin : 2026-07-26 15:45:00
Date(s) :
2026-07-26
L’Ensemble Le Banquet Céleste jouera des sonates de Bach pour violon et clavecin. Deux concerts entrecoupés d’une présentation de l’église Sainte-Croix. .
Eglise Sainte-Croix Le Conquet 29217 Finistère Bretagne +33 6 08 09 98 88
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English : Escales baroques en Iroise le Banquet Céleste
L’événement Escales baroques en Iroise le Banquet Céleste Le Conquet a été mis à jour le 2026-04-17 par OT IROISE BRETAGNE
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