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Escales baroques en Iroise le Banquet Céleste Le Conquet

Escales baroques en Iroise le Banquet Céleste Le Conquet dimanche 26 juillet 2026.

Adresse : Eglise Sainte-Croix

Ville : 29217 Le Conquet

Département : Finistère

Début : dimanche 26 juillet 2026

Fin : dimanche 26 juillet 2026

Heure de début : 15:00:00

Tarif :

Le Conquet

Escales baroques en Iroise le Banquet Céleste

Eglise Sainte-Croix Le Conquet Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-26 15:00:00
fin : 2026-07-26 15:45:00

Date(s) :
2026-07-26

L’Ensemble Le Banquet Céleste jouera des sonates de Bach pour violon et clavecin. Deux concerts entrecoupés d’une présentation de l’église Sainte-Croix.   .

Eglise Sainte-Croix Le Conquet 29217 Finistère Bretagne +33 6 08 09 98 88 

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English : Escales baroques en Iroise le Banquet Céleste

L’événement Escales baroques en Iroise le Banquet Céleste Le Conquet a été mis à jour le 2026-04-17 par OT IROISE BRETAGNE

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