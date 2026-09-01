Sortie kayak Émeraude Aventure Faune, flore et patrimoine local Saint-Lunaire
samedi 19 septembre 2026 · Saint-Lunaire
Informations pratiques
Saint-Lunaire
Sortie kayak Émeraude Aventure Faune, flore et patrimoine local
Plage de Longchamp Saint-Lunaire Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 14:00:00
fin : 2026-09-19 16:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Avec Emeraude Aventure, partez en kayak depuis la plage de Longchamp à la découverte des criques sauvages de Saint-Briac et de l’île Agot, accompagné·e·s de guides naturalistes passionnés.
Une balade en toute sécurité, entre nature préservée, faune, flore et patrimoine.
Réservations 06 80 04 39 37 ou www.emeraude-aventure.com .
Plage de Longchamp Saint-Lunaire 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 80 04 39 37
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English :
L’événement Sortie kayak Émeraude Aventure Faune, flore et patrimoine local Saint-Lunaire a été mis à jour le 2026-08-24 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme
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