Régate des Potes Yacht Club Saint-Lunaire

Saint-Lunaire

Régate des Potes

Yacht Club 51 Rue du Yacht-Club Saint-Lunaire Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-31

fin : 2026-08-31

Date(s) :

2026-08-31

Régate des Potes.

Programme à venir prochainement. .

Yacht Club 51 Rue du Yacht-Club Saint-Lunaire 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 46 30 04

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English :

L’événement Régate des Potes Saint-Lunaire a été mis à jour le 2026-04-17 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme