Exposition Pierre Piton Salle de la Potinière Saint-Lunaire

mercredi 12 août 2026 · Salle de la Potinière · Saint-Lunaire

Informations pratiques

Saint-Lunaire

Exposition Pierre Piton

Salle de la Potinière 139 Boulevard du Général de Gaulle Saint-Lunaire Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-12 10:00:00

fin : 2026-08-19 19:00:00

Date(s) :

2026-08-12

Exposition de photographies par Pierre Piton.

Salle de la Potinière à Saint-Lunaire.

Entrée libre. .

Salle de la Potinière 139 Boulevard du Général de Gaulle Saint-Lunaire 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 46 30 51

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English :

L’événement Exposition Pierre Piton Saint-Lunaire a été mis à jour le 2026-07-13 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme