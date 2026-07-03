La braderie de la médiathèque Médiathèque Saint-Lunaire
mercredi 12 août 2026 · Médiathèque · Saint-Lunaire
Informations pratiques
Saint-Lunaire
La braderie de la médiathèque
Médiathèque 75, boulevard des Cap-Horniers Saint-Lunaire Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-12 10:00:00
fin : 2026-08-12 18:00:00
Date(s) :
2026-08-12
La braderie de la médiathèque est de retour !
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Médiathèque 75, boulevard des Cap-Horniers Saint-Lunaire 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 46 08 13
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English :
L’événement La braderie de la médiathèque Saint-Lunaire a été mis à jour le 2026-07-03 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme
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