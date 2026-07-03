La braderie de la médiathèque Médiathèque Saint-Lunaire

Informations pratiques

Saint-Lunaire

La braderie de la médiathèque

Médiathèque 75, boulevard des Cap-Horniers Saint-Lunaire Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-12 10:00:00

fin : 2026-08-12 18:00:00

Date(s) :

2026-08-12

La braderie de la médiathèque est de retour !

Avis aux amoureux des livres et aux chineurs ! Venez découvrir une sélection de livres désherbés de la médiathèque et leur offrir une seconde vie !

1 € le livre

C’est le moment idéal pour faire le plein de lectures à petit prix !

Rendez-vous au Centre culturel Jean Rochefort

N’hésitez pas à partager l’information autour de vous et à venir nombreux ! .

Médiathèque 75, boulevard des Cap-Horniers Saint-Lunaire 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 46 08 13

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English :

L’événement La braderie de la médiathèque Saint-Lunaire a été mis à jour le 2026-07-03 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme