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Concours d’été au boulodrome Pétanque lunairienne Saint-Lunaire

Concours d’été au boulodrome Pétanque lunairienne Saint-Lunaire lundi 10 août 2026.

Lieu : Pétanque lunairienne

Adresse : Chemin de la Saudrais

Ville : 35800 Saint-Lunaire

Département : Ille-et-Vilaine

Début : lundi 10 août 2026

Fin : lundi 10 août 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif :

Saint-Lunaire

Concours d’été au boulodrome

Pétanque lunairienne Chemin de la Saudrais Saint-Lunaire Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-10 14:00:00
fin : 2026-08-10

Date(s) :
2026-08-10

Tous les lundis de juillet et août

Concours au boulodrome ouvert à tous.   .

Pétanque lunairienne Chemin de la Saudrais Saint-Lunaire 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 25 44 35 34 

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English :

L’événement Concours d’été au boulodrome Saint-Lunaire a été mis à jour le 2026-05-05 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme

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