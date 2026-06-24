Histoires les pieds dans l’herbe ! Centre culturel Jean Rochefort Saint-Lunaire
Histoires les pieds dans l’herbe ! Centre culturel Jean Rochefort Saint-Lunaire jeudi 13 août 2026.
Saint-Lunaire
Histoires les pieds dans l’herbe !
Centre culturel Jean Rochefort 75, boulevard des Cap-Horniers Saint-Lunaire Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-13 15:30:00
fin : 2026-08-13
Date(s) :
2026-08-13
Les enfants à partir de 4 ans sont invités pour une lecture d’albums pépites de la médiathèque !
RDV sur le patio du Centre culturel Jean Rochefort les jeudis du 9 juillet au 20 août à 15 h 30.
Animation gratuite, sans réservation. .
Centre culturel Jean Rochefort 75, boulevard des Cap-Horniers Saint-Lunaire 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 46 08 13
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English :
L’événement Histoires les pieds dans l’herbe ! Saint-Lunaire a été mis à jour le 2026-06-24 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme
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