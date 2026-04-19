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YCSL Tous sur le pont Yacht Club Saint-Lunaire

YCSL Tous sur le pont Yacht Club Saint-Lunaire vendredi 14 août 2026.

Lieu : Yacht Club

Adresse : 51 Rue du Yacht-Club

Ville : 35800 Saint-Lunaire

Département : Ille-et-Vilaine

Début : vendredi 14 août 2026

Fin : vendredi 14 août 2026

Tarif :

Saint-Lunaire

YCSL Tous sur le pont

Yacht Club 51 Rue du Yacht-Club Saint-Lunaire Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14
fin : 2026-08-14

Date(s) :
2026-08-14

YCSL Tous sur le pont !

Programme à venir.   .

Yacht Club 51 Rue du Yacht-Club Saint-Lunaire 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 46 30 04 

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English :

L’événement YCSL Tous sur le pont Saint-Lunaire a été mis à jour le 2026-04-17 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme

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