Informations pratiques

Saint-Lunaire

Sortie exclusive avec Émeraude Aventure Eclipse solaire

Plage de Longchamp Saint-Lunaire Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-12 19:00:00

fin : 2026-08-12

Date(s) :

2026-08-12

Le 12 août 2026, une éclipse solaire exceptionnelle sera visible depuis la Côte d’Émeraude. À cette occasion, Emeraude Aventure organise une sortie guidée en kayak spécialement conçue pour permettre aux participants d’observer ce phénomène naturel dans un cadre privilégié, au cœur de la baie de Saint-Malo.

Depuis la mer, loin de l’affluence des plages, profitez d’un point de vue unique pour vivre cet événement dans les meilleures conditions. Tout au long de la sortie, nos moniteurs partageront des explications sur le phénomène astronomique, ainsi que des anecdotes sur le patrimoine naturel de la Côte d’Émeraude.

Les participants seront équipés de lunettes d’observation certifiées afin de profiter de l’éclipse en toute sécurité.

Sortie accessible aux débutants. .

Plage de Longchamp Saint-Lunaire 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 84 39 37 66

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English :

L’événement Sortie exclusive avec Émeraude Aventure Eclipse solaire Saint-Lunaire a été mis à jour le 2026-08-07 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme