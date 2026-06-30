Informations pratiques

Saint-Lunaire

Sortie kayak Émeraude Aventure Faune, flore et patrimoine local

Plage de Longchamp Saint-Lunaire Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-03 14:00:00

fin : 2026-10-03 16:00:00

Date(s) :

2026-10-03

Avec Emeraude Aventure, partez en kayak depuis la plage de Longchamp à la découverte des criques sauvages de Saint-Briac et de l’île Agot, accompagné·e·s de guides naturalistes passionnés.

Une balade en toute sécurité, entre nature préservée, faune, flore et patrimoine.

Réservations 06 80 04 39 37 ou www.emeraude-aventure.com .

Plage de Longchamp Saint-Lunaire 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 80 04 39 37

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English :

L’événement Sortie kayak Émeraude Aventure Faune, flore et patrimoine local Saint-Lunaire a été mis à jour le 2026-08-24 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme