Informations pratiques

Plancoët

Sortie kayak vers l’archipel des Ebihens

Port de la Houle Causseul Plancoët Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-21 14:30:00

fin : 2026-07-21 17:30:00

Date(s) :

2026-07-21

Au départ du port de la Houle Causseul à Saint-Jacut, balade nautique accompagnée en kayak de mer (solo).

Le temps d’une demi-journée découverte (2 h 30), accompagnés par un guide de kayak de mer, venez découvrir le kayak de mer au rythme de la pagaie. En fonction des conditions météorologiques et de la marée, bercés par le chant des sternes, huitriers-pies et autres oiseaux marins, nous voguerons de pointes en pointes, d’île en île et le long d’une côte parfois escarpée criques sauvages, passages étroits, failles, grottes, plages aux couleurs émeraude et réserves ornithologiques sont autant de points forts lors de ces balades insolites.

L’encadrement est diplômé d’Etat.

Matériel et équipements fournis. Prévoir short, coupe-vent, casquette, lunettes de soleil, botillons ou vieilles baskets, crème solaire et rechange.

12 ans minimum, 10 places.

Sur réservation. Rdv port de la Houle Causseul à Saint-Jacut-de-la-Mer. .

Port de la Houle Causseul Plancoët 22750 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 84 16 12

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English :

L’événement Sortie kayak vers l’archipel des Ebihens Plancoët a été mis à jour le 2026-07-09 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme