Sortie la Vallée des écluses Montgon mercredi 27 mai 2026.
Ecluse de Montgon Montgon Ardennes
Gratuit
Début : 2026-05-27
2026-05-27
Sortie sur la Voie Verte Sud-Ardennes pour découvrir l’histoire des 17 écluses et la biodiversité qui s’y est installée
.
Ecluse de Montgon Montgon 08390 Ardennes Grand Est +33 3 24 30 24 98 maisonnatureboult@gmail.com
English :
Outing on the Voie Verte Sud-Ardennes to discover the history of the 17 locks and the biodiversity that has developed there
