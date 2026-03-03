Sortie la Vallée des écluses

Ecluse de Montgon Montgon Ardennes

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-27

fin : 2026-05-27

Date(s) :

2026-05-27

Sortie sur la Voie Verte Sud-Ardennes pour découvrir l’histoire des 17 écluses et la biodiversité qui s’y est installée

.

Ecluse de Montgon Montgon 08390 Ardennes Grand Est +33 3 24 30 24 98 maisonnatureboult@gmail.com

English :

Outing on the Voie Verte Sud-Ardennes to discover the history of the 17 locks and the biodiversity that has developed there

L’événement Sortie la Vallée des écluses Montgon a été mis à jour le 2026-03-02 par Ardennes Tourisme