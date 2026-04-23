Sortie marée sur voilier habitable Club Nautique Valeriquais Saint-Valery-en-Caux

Saint-Valery-en-Caux

Sortie marée sur voilier habitable

Club Nautique Valeriquais 40 quai du Havre Saint-Valery-en-Caux Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-28 09:15:00

fin : 2026-06-28

Date(s) :

2026-06-28

Embarquez pour une sortie en voilier d’environ 5 heures, le temps d’une marée, afin de découvrir ou de perfectionner vos compétences en navigation et en manœuvres le long des magnifiques côtes normandes.

Sortie à 9h15.

Tarif 68€/pers. Sur réservation. Il est demandé de se présenter 15 minutes avant l’heure de RDV.

A partir de 8 ans.

Nous pouvons aussi répondre à vos demandes particulières. N’hésitez pas à nous contacter ou consulter le site du club nautique valeriquais pour voir l’agenda des sorties organisées. .

Club Nautique Valeriquais 40 quai du Havre Saint-Valery-en-Caux 76460 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 97 25 49

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English : Sortie marée sur voilier habitable

L’événement Sortie marée sur voilier habitable Saint-Valery-en-Caux a été mis à jour le 2026-04-23 par Office de tourisme de la Côte d’Albâtre