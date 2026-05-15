Sortie Mendi Gaiak Enquête sur l’Ursuya Salle Harri xuri Louhossoa
Sortie Mendi Gaiak Enquête sur l’Ursuya Salle Harri xuri Louhossoa vendredi 14 août 2026.
Louhossoa
Sortie Mendi Gaiak Enquête sur l’Ursuya
Salle Harri xuri Route principale Louhossoa Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 21 – 21 – 21 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14 09:00:00
fin : 2026-08-14 12:00:00
Date(s) :
2026-08-14
Un berger est en plein désarroi l’une de ses brebis a mystérieusement disparu dans les estives de l’Ursuya… Que s’est-il passé ? À vous de mener l’enquête.
Accompagnés d’un guide de montagne, partez sur les flancs de l’Ursuya pour observer, récolter des indices et résoudre des énigmes afin de percer les secrets de la montagne et aider le berger à comprendre cette disparition. Mais attention plusieurs suspects rôdent ! Loup, Ours, Patou, Vautour, Gypaète, Aigle, Basajaun, Tartaro et Laminak pourraient être
impliqués. Saurez-vous analyser les indices et retrouver le ou les coupables ? À vous de jouer !
Age minimum 6 ans
Niveau Facile
Distance 4km
Dénivelé 200m
Inscription possible jusqu’à la veille 18h
Les chiens sont accepté en laisse sur tout le parcours .
Salle Harri xuri Route principale Louhossoa 64250 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 93 95 02
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English : Sortie Mendi Gaiak Enquête sur l’Ursuya
L’événement Sortie Mendi Gaiak Enquête sur l’Ursuya Louhossoa a été mis à jour le 2026-05-15 par Office de Tourisme Pays Basque
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