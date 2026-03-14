Sortie nature 11 ans de la RNR du bocage des Antonins

Maison de la réserve Saint-Marc-la-Lande Deux-Sèvres

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

Sortie nature organisée par Deux-Sèvres Nature Environnement

Anniversaire de la Réserve Naturelle Régionale du Bocage des Antonins avec le

spectacle musical L’Arbre Bleu du groupe ô Bec. Tous publics. .

Maison de la réserve Saint-Marc-la-Lande 79310 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 49 13 25 37 alexandre.boissinot@dsne.org

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English : Sortie nature 11 ans de la RNR du bocage des Antonins

L’événement Sortie nature 11 ans de la RNR du bocage des Antonins Saint-Marc-la-Lande a été mis à jour le 2026-03-12 par CC Val de Gâtine