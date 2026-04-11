Sortie nature A couteaux tirés Binic-Étables-sur-Mer
Sortie nature A couteaux tirés Binic-Étables-sur-Mer mardi 21 avril 2026.
Binic-Étables-sur-Mer
Sortie nature A couteaux tirés
Plage Binic-Étables-sur-Mer Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-21 15:45:00
fin : 2026-04-21 18:15:00
Date(s) :
2026-04-21
Monsieur Jean vous accompagne à travers cette activité ludique de 2h30 à 3 heures.
La pêche aux pieds de couteaux est accessible à tous, et les enfants l’adore !
Attention ! il faudra vous munir d’une petite cuillère et de sel fin dans une boîte étanche, indispensable pour pêcher le pied de couteau. Le lieu exact vous sera communiqué après réservation en ligne sur le site monsieur-jean.fr. .
Plage Binic-Étables-sur-Mer 22520 Côtes-d’Armor Bretagne
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English :
L’événement Sortie nature A couteaux tirés Binic-Étables-sur-Mer a été mis à jour le 2026-04-08 par Binic-Etables-sur-Mer Tourisme
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