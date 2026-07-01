Sortie nature à la découverte du Puy de Wolf, site Natura 2000 exceptionnel !, Puy de Wolf, Firmi

Informations pratiques

Sortie nature à la découverte du Puy de Wolf, site Natura 2000 exceptionnel ! Samedi 19 septembre, 10h00 Puy de Wolf Aveyron

Animation gratuite. Inscription obligatoire (nombre de places limité) au 05 65 43 90 86 ou m.communeau@decazeville-communaute.fr.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:00:00+02:00

Profitez des Journées européennes du patrimoine pour marcher, partager un moment convivial et en apprendre davantage sur cette curieuse colline aux allures de volcan !

RANDO | PIQUE-NIQUE | VISITE GUIDEE

À la découverte du Puy de Wolf !

Envie de prendre un peu de hauteur et de partager un moment convivial en pleine nature ?

Rejoignez-nous pour une randonnée pédestre jusqu’au sommet du Puy de Wolf, un site remarquable offrant de magnifiques panoramas et une flore unique.

Au programme :

Une agréable montée à pied jusqu’au sommet

Un pique-nique tiré du sac dans un cadre exceptionnel

Une visite guidée pour découvrir l’histoire, la géologie et les richesses naturelles de ce lieu fascinant

Une belle occasion de prendre l’air, d’admirer des paysages remarquables et d’en apprendre davantage sur ce lieu unique. Venez nombreux !

Sa roche aux reflets verts, la serpentinite, est une rareté géologique qui transforme la vie des plantes : ici, seule une végétation discrète et résistante survit à la toxicité du sol et aux vents dominants.

Classé site Natura 2000, le Puy de Wolf abrite des habitats naturels, une flore et une faune d’exception, aussi rares que fragiles.

‍➡️ Sortie organisée dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, en partenariat avec le CPIE du Rouergue.

☎️ Evènement gratuit mais réservation obligatoire auprès du service Culture de Decazeville Communauté (nombre de places limité).

Prévoir pique-nique, eau, vêtements adaptés et chaussures fermées (site non abrité).

Niveau: Randonnée avec un peu de dénivellé, déplacement en milieu accidenté, station debout prolongée.

Puy de Wolf Puy de Wolf,12300 Firmi Firmi 12300 Aveyron Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 0565439086 »}, {« type »: « email », « value »: « m.communeau@decazeville-communaute.fr »}] Le Puy de Wolf est le plus grand massif de serpentinite d’Europe. Il est classé en tant que zone Natura 2000.

Les pentes du Puy de Wolf accueillent des plantes rares et originales, car la roche elle-même est rare : il s’agit de serpentinite, formée aux premiers âges de la Terre et naturellement peu propice à la croissance des plantes. Certaines espèces, comme l’Euphorbe de Costes, sont endémiques. Au sommet, un magnifique panorama sur la vallée ainsi qu’une table d’orientation vous attendent. Durant la belle saison, des sorties découvertes sont organisées sur le site.

Partez à la rencontre de la nature insolite de cette curieuse montagne aux allures de volcan !

©Decazeville Communauté