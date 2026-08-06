Spectacle Fa Si La Dodo Firmi
samedi 10 octobre 2026 · Firmi
Informations pratiques
Firmi
Spectacle Fa Si La Dodo
Firmi Aveyron
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-10
fin : 2026-10-10
Date(s) :
2026-10-10
Médiathèque Firmi 10h30
Inspirée par son vécu de maman fatiguée, Maëlle de la Cie Bonne Fortune, court après le repos dans ce spectacle drôle, poétique et musical. À destination des tout petits et de leurs parents et/ou accompagnant.e.s, on traverse ensemble ces scènes du quotidien autour de l’endormissement, qui prennent ici une tournure absurde, légère et décalée… Tout en rires et en douceur.
Gratuit. Centre Social et d’Animation Locale 05 65 47 96 73 .
Firmi 12300 Aveyron Occitanie +33 5 65 47 96 73
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Spectacle Fa Si La Dodo Firmi a été mis à jour le 2026-08-06 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)