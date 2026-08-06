UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Firmi

Spectacle Fa Si La Dodo Firmi

samedi 10 octobre 2026 · Firmi

Spectacle Fa Si La Dodo Firmi

Informations pratiques

Début
samedi 10 octobre 2026
Fin
samedi 10 octobre 2026
Ville
12300 Firmi
Département
Aveyron
Tarif
Gratuit

Firmi

Spectacle Fa Si La Dodo

Firmi Aveyron

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-10
fin : 2026-10-10

Date(s) :
2026-10-10

Médiathèque Firmi 10h30
Inspirée par son vécu de maman fatiguée, Maëlle de la Cie Bonne Fortune, court après le repos dans ce spectacle drôle, poétique et musical. À destination des tout petits et de leurs parents et/ou accompagnant.e.s, on traverse ensemble ces scènes du quotidien autour de l’endormissement, qui prennent ici une tournure absurde, légère et décalée… Tout en rires et en douceur.
Gratuit. Centre Social et d’Animation Locale 05 65 47 96 73   .

Firmi 12300 Aveyron Occitanie +33 5 65 47 96 73 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Spectacle Fa Si La Dodo Firmi a été mis à jour le 2026-08-06 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)

À voir aussi à Firmi (Aveyron)