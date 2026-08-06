Informations pratiques

Firmi

Spectacle Fa Si La Dodo

Firmi Aveyron

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-10

fin : 2026-10-10

Date(s) :

2026-10-10

Médiathèque Firmi 10h30

Inspirée par son vécu de maman fatiguée, Maëlle de la Cie Bonne Fortune, court après le repos dans ce spectacle drôle, poétique et musical. À destination des tout petits et de leurs parents et/ou accompagnant.e.s, on traverse ensemble ces scènes du quotidien autour de l’endormissement, qui prennent ici une tournure absurde, légère et décalée… Tout en rires et en douceur.

Gratuit. Centre Social et d’Animation Locale 05 65 47 96 73 .

Firmi 12300 Aveyron Occitanie +33 5 65 47 96 73

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Spectacle Fa Si La Dodo Firmi a été mis à jour le 2026-08-06 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)