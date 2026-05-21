Sortie nature À la découverte du sonneur à ventre jaune Lieu-dit Bois d’Emberménil Emberménil

Emberménil

Sortie nature À la découverte du sonneur à ventre jaune

Lieu-dit Bois d’Emberménil Forêt de Parroy Emberménil Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi Mercredi 2026-08-26 10:00:00

fin : 2026-08-26

Date(s) :

2026-08-26

Balade en forêt de Parroy, au lieu-dit Bois d’Emberménil, sur les traces de ce petit amphibien aux pupilles en forme de cœur et au ventre jaune tacheté. Approche axée sur l’écologie de l’espèce, la reconnaissance de ses habitats et les enjeux de préservation de la biodiversité locale. À partir de 9 ans, gratuit.

Par Damien Aumaître du CEN Lorraine et la Maison de la Forêt.

Inscriptions au 03 83 71 23 25 ou à maisondelaforet@ccvp.frTout public

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Lieu-dit Bois d’Emberménil Forêt de Parroy Emberménil 54370 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 71 23 25 maisondelaforet@ccvp.fr

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English :

A walk in the Bois d’Emberménil forest of Parroy, in the footsteps of this small amphibian with heart-shaped pupils and a mottled yellow belly. Focus on the ecology of the species, recognition of its habitats and the challenges of preserving local biodiversity. Ages 9 and up, free.

By Damien Aumaître of CEN Lorraine and Maison de la Forêt.

Registration on 03 83 71 23 25 or at maisondelaforet@ccvp.fr

L’événement Sortie nature À la découverte du sonneur à ventre jaune Emberménil a été mis à jour le 2026-05-21 par MT DU PAYS LUNEVILLOIS